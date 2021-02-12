Мировой судья Вера Акимова сделала замечание за пререкания с прокурором учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному, в ответ на которое подсудимый ей нахамил сообщает РАПСИ.

«Будете меня прерывать, я вас удалю из зала суда», — пригрозил Навальный судье во время заседания по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Сам ветеран отказался от дальнейшего участия в процессе над Навальным.

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