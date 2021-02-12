Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, заявил, что США следят за пользователями смартфонов, и призвал переходить на кнопочные мобильные телефоны.

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и «айфонах», ради Бога, звоните. Хотите, чтобы американцы вас каждую минуту отслеживали, где вы находитесь и что вы паритесь по этим «айфонам». Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», — сказал он в пятницу.

Лукашенко подчеркнул, что «умные люди уже давно ищут кнопочные телефоны».

VI Всебелорусское народное собрание проходит 11-12 февраля. На обсуждение вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. На форум прибыли более 2,4 тыс. человек.

Minval.az