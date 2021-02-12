Родственники без вести пропавших армянских военнослужащих в знак протеста почти на час перекрыли улицу, прилегающую к Площади Республики.

Протестующих, которые утром параллельно с заседанием правительства проводили возле здания правительства акцию протеста, днем принял руководитель аппарата премьер-министра Арсен Торосян. Однако родители без вести пропавших остались недовольны встречей, пишет «Свобода».

«Речь зашла о возвращении пленных, Арсен Торосян сказал, что они привозят по пять человек и что мы должны быть довольны тем, что вообще привозят», — сказал Арсен Гукасян, который уже около двух месяцев ищет племянника.

Встречавшийся с родственниками Арсен Торосян позже в Facebook отметил, что сожалеет о том, что его слова были «неверно истолкованы». Глава аппарата премьер-министра, попросив родных без вести пропавших военнослужащих набраться терпения, также написал, что компетентные органы делают все возможное для решения вопроса.

Однако родители, которые на протяжении нескольких месяцев не получают известий о своих сыновьях, считают, что власти бездействуют.

«Я не вижу четких шагов, четкой организации, не вижу четкого прогресса. А от переливания из пустого в порожнее все, наверное, устали», — сказал один из них.

«Если сегодня правительство не может решить вопрос своих военнопленных, зачем нужно это правительство?» — возмущенно сказал Арсен Гукасян.

«Прошло уже сто семь дней, мы не можем добиться от наших компетентных органов вернуть наших сыновей. Сегодня наше требование — хотя бы вернуть детям их родителей», — сказал один из протестующих.

«Создается впечатление, что им плевать на нас. Сегодня состоялось заседание правительства, пусть кто-нибудь выйдет и скажет: дорогие дети, вы пришли за вашими папами, мы обещаем и клянемся, что сделаем все. Пусть выйдут… выйдут ли? Не выйдут», — добавил другой.

Minval.az