Российская компания Pegas Fly планирует начать рейсы из Нижнего Новгорода в Баку с 17 февраля.

Рейсы запланированы в период с 17 февраля по 24 марта из нижегородского аэропорта «Стригино». Полеты будут выполняться по средам.

«Вылет из Нижнего Новгорода будет осуществляться в 23:35 с прибытием в аэропорт Гейдар Алиев в 03:35. В обратом направлении по местному времени вылет будет осуществляться в 4:35 с прибытием в Нижний Новгород в 06:35», — отмечается в расписании на сайте аэропорта.

Кроме того, в марте 2021 года рейсы из Екатеринбурга в Азербайджан планирует возобновить российская авиакомпания «Уральские авиалинии», передает «Интерфакс».

Согласно расписанию, опубликованному на сайте екатеринбургского аэропорта «Кольцово», рейсы в Баку будут выполняться по четвергам самолетами типа «Aerobus». Период выполнения полетов – с 4 марта по 25 марта.

Minval.az