Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает унизительными итоги визита представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву.

«Россия унизила представителя Европы, унизила Европу», — заявила Каллас, выступая в парламенте страны.

«Я думаю, все это остудит людей, которые наивно надеялись, что с Россией возможен диалог. Россия однозначно не желает диалога, и мы должны исходить из этого факта», — подчеркнула премьер-министр.

В то же время она не присоединилась к требованиям отставки Борреля, которое высказывают некоторые европейские политики. «Требование головы Борреля» она назвала не тем ответом, который уместен в этой ситуации. «Мы должна наблюдать за Россией и вводить санкции», — заявила Кая Каллас.

Большинство политиков в Брюсселе остались крайне недовольны поездкой Борреля в Москву. «Вы донесли свои сильные месседжи с глазу на глаз, но позволили Лаврову донести свою ложь и высокомерие миллионам людей в мире, которые увидели и ваше унижение», — заявила евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши.

Minval.az