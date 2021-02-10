Молдова с 12 февраля полностью прекратит движение местных и пригородных поездов в своих границах и ставит на прикол поезда, так как они не в силах обновлять подвижной состав и поддерживать парк в рабочем состоянии.

«Пассажирские перевозки внутри страны оборачиваются ЖДМ ежемесячным ущербом в 9-12 млн леев (около 600-800 тыс. долларов в месяц). Предприятие несет убытки. Нас никто не финансирует. Эти поезда устарели и представляют опасность для пассажиров. Наступает летнее время, они начинают загораться и подвергают рискам людей», — заявил представитель ЖДМ.

Представители ЖДМ напомнили, что с марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса было приостановлено движение международных пассажирских поездов, включая прибыльные маршруты Кишинев-Москва, Кишинев-Санкт-Петербург, Кишинев-Одесса и ряд других, передает Аргументы.ру.

При этом, как отметили железнодорожники, предприятие продолжало платить зарплаты машинистам, проводникам и другому персоналу. Уже более 6 месяцев сотрудники не получают зарплату, долги по зарплате составляют около 3 млн долларов.

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