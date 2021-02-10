Сегодня родные и близкие пропавших без вести собрались у здания посольства Российской Федерации в Армении. Они выражают свой протест по поводу «бездеятельности» властей РА.

Собравшиеся принесли письмо на имя посла РФ в Армении Сергея Копыркина. Они отказываются опустить письмо в почтовый ящик, требуя, чтобы из посольства кто-нибудь вышел и передал его лично послу.

«Здесь – имена 40 пропавших без вести. А установленный тут почтовый ящик – по сути, урна. Пусть придут и лично примут наше письмо»,- сказала мать одного из пропавших без вести.

Однако таким образом в посольстве принять письмо отказались.

Minval.az