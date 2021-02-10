Госдума одобрила во втором чтении законопроект, который предполагает увеличение штрафов за неповиновение полиции в четыре раза. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Сейчас нарушителям грозит штраф от 500 до одной тысячи рублей. Авторы законопроекта предлагают увеличить его до двух-четырех тысяч, а в случае повторного нарушения — до 10-20 тысяч. В качестве альтернативы в зависимости от финансового положения правонарушителя предлагается назначать обязательные работы.

В пояснительной записке сказано, что нынешний размер штрафа «не соответствует степени потенциальной опасности соответствующих деяний», «не обеспечивает превентивную функцию законодательства», а игнорирование требований сотрудников полиции «подрывает основы управления в государстве» и «может повлечь более серьезные последствия».

Также документ вводит санкции за нарушения правил финансирования митингов, предусмотренных законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В частности, нарушением считается «нецелевое расходование собранных в этих целях пожертвований», несвоевременная сдача отчетности, финансирование мероприятия из иностранных источников. За это предлагается штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей физических и от 70 до 200 тысяч — юридических.

Штрафы предусмотрены и для тех, кто жертвует деньги. Перечисление средств на митинг, совершенное лицом, которое не вправе делать это в соответствии с федеральным законом, будет грозить штрафом в размере от 10 до 15 тысяч рублей для физлиц и от 50 до 100 тысяч — для юридических.

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