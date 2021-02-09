Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном в Ереване.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном в Ереване.
Дата: 2021/02/09 15:40
Раздел: Бывший СССР
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