Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился сказать, можно ли расценивать предложение сторонников Навального выйти на улицы с фонариками 14 февраля как призыв к несанкционированной акции.

«Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности», — заявил Песков во время ежедневного брифинга для журналистов, отвечая на вопрос «Медузы».

Напомним, что 9 февраля руководитель штабов оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков сообщил, что соратники политика планируют провести новую протестную акцию 14 февраля. Жителям «больших российских городов» предлагается вечером выйти во двор, включить фонарик в телефоне и постоять так несколько минут. Фотографии акции Волков призвал выкладывать в соцсети.

17 января Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву, после чего его сразу взяли под стражу, обвинив в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше». 2 февраля Навальному заменили условный срок на реальный по этому делу, назначив 2 года и 8 месяцев колонии.

23 и 31 января по всей России прошли акции в поддержку Навального. 2 февраля сторонники политика устроили протесты в Москве и Петербурге. На акциях, по данным «ОВД-Инфо», задержали около 11 тысяч человек. Полиция применяла дубинки, электрошокеры и слезоточивый и спецсредства для разгона протестов.

5 февраля Леонид Волков заявил, что следующие митинги в поддержку Навального будут проходить весной и летом. «Если мы будем выходить каждую неделю, мы будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых», — заявил он.

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