Заседание экспертной подгруппы трехсторонней рабочей группы по вопросам железнодорожных, автомобильных и комбинированных перевозок под председательством заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении, состоялось в дистанционном формате, сообщает во вторник пресс-служба Минтерриториального управления и инфраструктур РА.

В заседании, прошедшем 6 февраля, приняли участие представляющие соответствующие отрасли чиновники, входящие в состав профильных комиссий трех стран.

Были рассмотрены вопросы, связанные с состоянием существующей в регионе железнодорожной сети и возможностями автомобильных коммуникаций, необходимых для организации транзитных перевозок.

Стороны обменялись предварительными мнениями по вышеуказанным вопросам. По окончании встречи подгруппы продолжат дальнейшие обсуждения вокруг экспертных оценок.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам четырехчасовых переговоров в Москве 11 января подписали совместное заявление, направленное на развитие региона и разблокировку коммуникаций.

С этой целью создана трехсторонная группа, в которую вошли вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана

Minval.az