Пришедший к власти на волне обещаний конфискации имущества и раздачи народу вырученных от его продажи денег Никол Пашинян не сумел решить даже вопрос цахкадзорской гостиницы «Голден пэлэс». Об этом пишет телеграмм-канал «Дежавю».

Как отмечает источник, Пашиняну не только не удалось продать гостиницу, но ее содержание стало огромной нагрузкой на бюджет, формирующийся из налогов граждан.

«Но и это не самое плохое. Возникает вопрос – почему гостиницу упорно не покупают? Неужели не нашлось во всем мире никого, кто бы захотел ее купить?

Первый аукцион по продаже гостиницы был запланирован на 19 декабря 2019 года, во время которого предварительная цена была установлена в размере 7 млрд 526 млн 457 тысяч 800 драмов. Аукцион не состоялся по причине полного отсутствия заявок.

Второй аукцион, запланированный на 21 февраля 2020 года, не состоялся по той же причине, несмотря на то, что цена была установлена на 5% меньше первоначальной — 7 млрд 150 млн 135 тысяч драмов.

Бизнесменов, конечно, много, но дураков нет. «Шустрые» николовцы устанавливают такую стоимость, чтобы суметь «выкроить» и внести вклад в Фонд Анны, и в бюджете показать что-то определенное.

Наши источники свидетельствуют, что поставлена задача из средств, вырученных за гостиницу, 5 млрд 350 млн перевести в фонд Анны. В этом и заключается главная проблема, почему не удается продать гостиницу за приемлемую цену.

Да, друзья, всю жизнь писавший статьи за деньги Никол Пашинян имеет свою модель возврата денег. Правда, у него пока не получается хорошо, но если получится, не будьте наивны и не питайте бессмысленных надежд на то, что с этого вам достанутся хотя бы гроши», — отмечает источник.

Minval.az