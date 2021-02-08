Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин обсуждал с бывшими лидерами Армении весь круг актуальных вопросов и ситуацию, которая сложилась после войны в Карабахе. Об этом он сказал в беседе с журналистами.

«Говорили о тех трагических событиях конца 2020 года, той работе которую проводят Россия и миротворческий контингент, Международный центр гуманитарного реагирования в Карабахе, то содействие которое оказывается Армении в различных областях», — цитирует его Sputnik.

Он отметил, что «ему было интересно послушать» оценки внутриполитической ситуации в стране. Копыркин подчеркнул, что с кем бы он ни беседовал, подчеркивается важность, ключевое значение тех близких, союзнических отношений, которые существуют между двумя странами.

Посол подчеркнул, что это «действительно тот фактор безопасности и развития, который необходим обеим странам в этой непростой ситуации как в регионе, так и мире в целом».

Что же касается решения правящей команды отказаться от идеи проведения досрочных парламентских выборов, Копыркин отметил, что это решать руководству Армении и политическим силам. По его словам, Россия в этом случае исходит из того, что это является внутренним делом Армении.

«Думаю будет принято правильное решение в том числе с учетом той непростой ситуации, в которой находится страна. В необходимости решать очень важные задачи, проблемы, которые сейчас стоят перед страной, и в решении которых Россия пытается активно помочь», — сказал Копыркин.

На вопрос о возвращении второго президента Армении Роберта Кочаряна в большую политику, Копыркин сказал, что оценку этому должен дать армянский народ, население.

Minval.az