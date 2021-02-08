Президент Киргизии Садыр Жапаров попросил не вешать его портреты в кабинетах чиновников, сообщила журналистам его пресс-секретарь Галина Байтерек.

«Президент Садыр Жапаров считает, что на данный момент он пока еще ничего не сделал для качественного улучшения жизнедеятельности наших граждан. Поэтому он рекомендует всем органам государственной власти воздержаться от вывешивания своего портрета в кабинетах и административных зданиях», — сказала пресс-секретарь.

По словам Байтерек, Жапаров считает, что чиновникам лучше вешать портреты первого председателя совета народных комиссаров Киргизской АССР Юсупа Абдрахманова или первого секретаря ЦК Компартии республики Исхака Раззакова, «внесших неоценимый вклад в укрепление государственности и социально-экономическое развитие Киргизии».

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