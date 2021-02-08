Генеральный директор и президент издательского дома News Media Арам Габрелянов рассказал о конфликте между генерал-полковником, бывший начальник военной контрольной службы МО Армении Мовсесом Акопяном и супругой премьера Армении Николом Пашиняном в ходе недавней войны в Карабахе, завершившийся победой Азербайджана.

По его словам, 29-летний глава спецслужб Армении Аргишти Кярамян прибыл в Карабах с 30-ю сотрудниками. Главная задача, которую поставил Пашинян главе СНБ Армении — это обеспечение безопасности жены премьера и его сына, который в те дни якобы находился на службе.

«Роли были распределены так — кроме личной охраны Анны Акопян, так называемый внешний периметр вокруг неё обеспечивали ещё 10 полностью экипированных спецназовцев. Даже спецназ был удивлён тем, как экипированы и с каким оружием прибыли сотрудники СНБ. Ещё десять человек охраняли сына Пашиняна. Остальные постоянно находились в распоряжении Аргишти. Скандал случился, когда генерал Мовсес Акопян в жёсткой форме потребовал от супруги Никола покинуть бункер, в котором шло обсуждение сверхсекретной военной операции. До этого, уже несколько раз Анна Акопян публично ругала генералов и пыталась их учить, как нужно руководить войсками. Мовсес Акопян не выдержал и очень жестко потребовал от женщины, чтобы она покинула штаб.

Сразу после этого охранники Акопян пытались её успокоить. Однако, изрядно подвыпившая женщина, позвонила Николу и устроила ему взбучку. Как рассказывали охранники, ор стоял несусветный. Из комнаты Анны шёл трехэтажный мат. Супруга унижала Никола и говорила, мол, что ты за мужчина, если какая-то моська опозорила твою жену.

Через пять минут после разговора с супругой, Пашинян позвонил Кярамяну и потребовал от главы СНБ Армении арестовать генерала Акопяна и привезти в наручниках в Ереван. Требование было такое — привезти в наручниках в полицейском воронке», – пишет Габрелянов в своем Telegram.

После этого, продолжает он, Кярамян «взял под козырёк» и пошёл к лидеру сепаратистов Араику Арутюняну.

«Перепуганный Араик Арутюнян пригласил двух генералов посоветоваться. Генералы сказали, никто такой приказ выполнять не будет, а наоборот будут арестованы и Кярямян и вся его охрана. Тогда Араик отказался выполнять приказ Пашиняна и сказал это Аргишти. Кярамян дрожащим голосом доложил Николу, что приказ арестовать генерала Акопяна выполнить невозможно. Пашинян стал орать на молодого главу СНБ и обвинять, что тот не мужчина. После этого вышел указ об увольнении главы СНБ воюющей страны», – заявил Габрелянов.

Minval.az