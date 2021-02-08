Советский и российский режиссер Андрей Кончаловский объявил президента России Владимира Путина «абсолютным либералом». Кинематографист дал интервью телеведущей Ксении Собчак, беседа опубликована на YouTube.

«Путин — абсолютный либерал. Другой вопрос, что форма правления, которая была создана, она же создана не Путиным. Она создается русским культурным геномом», — отметил режиссер. Он процитировал историка Владимира Булдакова, писавшего, что «русский народ создает себе правительство согласно своему представлению о власти».

«Десять лет назад я уже думал, что Путин — либерал. В том смысле, что он очень многое терпит, и самое главное, что он терпит, — это коррупцию. И уровень коррупции зашкаливает именно потому, что Путин — либерал», — подчеркнул Кончаловский. Он добавил, что за последние десять лет уровень коррупции в России вырос.

Minval.az