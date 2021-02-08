Фракция большинства «Мой шаг» в Национальном собрании Армении провела накануне встречу с премьер-министром Николом Пашиняном, по итогам которой было констатировано, что со стороны армянской общественности «нет спроса на проведение досрочных парламентских выборов».

Подробности встречи представлены на официальной странице фракции в Facebook. Согласно информации, в результате обсуждений поддерживающая нынешнего главу правительства страны фракция «Мой шаг» (располагает 83 мандатами в 132-местном законодательном органе) пришла к выводу, что предложение премьер-министра о проведении досрочных парламентских выборов не получило положительного отклика парламентской оппозиции. Кроме того, было отмечено, что среди широких слоёв армянской общественности не сформировался запрос на проведение внеочередной избирательной кампании.

Было подчеркнуто, что фракция продолжает поддерживать Никола Пашиняна и правительство в реализации «дорожной карты», представленной главой действующего кабмина 18 ноября 2020 года.

Ещё 25 декабря Пашинян выразил уверенность в том, что оппозиционное движение в республике с требованием его отставки «не получило поддержки народа». Вместе с тем он заявил, что не «цепляется за кресло премьера», но и «не может небрежно относиться к правительству, к должности премьер-министра, данной ему народом». Далее он указал на «единственный способ получить ответ на все вопросы»: провести внеочередные парламентские выборы. «На основании вышеизложенного приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году», — заключил тогда глава правительства.

Minval.az