Высылка трех иностранных дипломатов из-за участия в несанкционированных акциях протеста является вынужденной мерой. Так объяснила соответствующее решение официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, — соответственно, в незаконных акциях», — сказала Захарова.

Ранее Россия объявила о высылке иностранных дипломатов. Подобный протест оказался связан с участием представителей европейских ведомств в несанкционированных акциях 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата. В ближайшее время они должны будут покинуть страну.

Minval.az