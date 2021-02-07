Полиция перекрыла металлическими ограждениями проход на Манежную площадь.
При этом проход от исторического музея на Красную площадь открыт, , сообщает телеканал «Дождь».
К Манежной площади также пригнали автозаки.
Полиция перекрыла металлическими ограждениями проход на Манежную площадь.
При этом проход от исторического музея на Красную площадь открыт, , сообщает телеканал «Дождь».
К Манежной площади также пригнали автозаки.
Дата: 2021/02/07 15:38
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
54
Высылка трех иностранных дипломатов из-за участия в несанкционированных акциях протеста является вынужденной мерой.
Вице-президент Европарламента Никола Бир выступила за введение санкций против белорусских судей и сторонников Александра Лукашенко.
В Туркменистане к празднованию 30-летия независимости построят трибуну для парадов, питомник для алабаев и отель за 33
Россия продолжает работы по модернизации своей военной базы Хмеймим в Сирии.
В Дагестане бывший глава поселка Новокули застрелен в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы, сообщает
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек месть со стороны России за закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK
Минобороны России на своем YouTube-канале опубликовало сегодня видео полета стратегических ракетоносцев (бомбардировщиков) Ту-95МС в Амурской области.
Великобритания должна немедленно экстрадировать в Россию боевика, вице-премьера непризнанной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева.
Несколько десятков представителей неправительственных организаций, оппозиционных партий и рядовые граждане проводят шествие по центральным улицам Тбилиси в