Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предрек месть со стороны России за закрытие телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.

По словам Кулебы, сейчас у российских властей есть более насущные дела, но закрытие телеканалов они не забудут, «и ответ прилетит». Украина должна подходить к этому вопросу «как зрелое государство», добавил глава МИД.

«Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что, жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит», — заявил Кулеба.

Он заверил, что украинская власть работает над тем, чтобы государство и общество были готовы к отражению возможных действий со стороны России.

Minval.az