Руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев сообщил сегодня утром, что временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов лично будет контролировать ход расследования убийство экс-главы села Новокули Абакара Капланова. «Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики и выразил уверенность в объективном расследовании данного дела», — приводит слова Гаджибалаева ТАСС. *** Силовики задержали двоих сотрудников Росгвардии, которых подозревают в убийстве человека в отделе полиции в Махачкале, сообщил СК.

Следователи ходатайствовали об аресте подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье за «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». «Подозреваемые задержаны в порядке статей УПК РФ «Основания задержания подозреваемого» и «Порядок задержания подозреваемого», решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении. ***

В Дагестане бывший глава поселка Новокули Абакар Капланов застрелен в кабинете начальника уголовного розыска в Советском районе Махачкалы, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, к убийству могут быть причастны сотрудники ОМОНа.

МВД Дагестана сообщает, что после убийства в Махачкале на улице Абдуллы Алиева собрались более 300 жителей поселка Новокули Новолакского района.

«Причиной этого стало произошедшее ранее происшествие, ставшее следствием конфликтной ситуации между двумя односельчанами из-за спорного земельного участка, закончившегося убийством. На данный момент на месте для обеспечения общественного порядка и недопущения эскалации конфликта находятся более 130 сотрудников полиции. Также на место выехало руководство МВД Дагестана», — уточнили в ведомстве.

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