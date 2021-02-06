Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», вероятно, является крупнейшим научным прорывом со времен СССР. Об этом пишет Bloombeg.

Как сообщается в материале, согласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность «Спутник V» выше, чем у препаратов китайского производства.

Отмечается, что российскую вакцину одобрили не менее 19 государств. Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко отметила, что успех препарата может усилить геополитическое влияние России, в частности в Латинской Америке.

Ранее в медицинском журнале Lancet появились данные о том, что результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V» продемонстрировали 91,6-процентную эффективность против коронавируса. В тестировании вакцины приняли участие 19 866 человек.

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