Зеленский записал длинный, 16-минутный влог на русском языке. В нем он объяснил, почему закрыл три оппозиционных телеканала.

Президент начал с цитаты Булгакова: «Не читайте перед обедом советских газет». Далее он решил «дополнить классика»: «Не читайте продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы, если не хотите получить на обед порцию сочной и отборной брехни».

Далее Зеленский объяснил, почему он говорит по-русски. Он заявил, что на этом языке говорят много украинцев, в том числе военных, поэтому «мы этот язык никому не позволим приватизировать и не подарим».

При этом он тут же попросил прощения, что говорит на негосударственном языке.

Зеленский начал опровергать фейки, что на Украине запрещают книги Булгакова. Затем он показал купленные в Киеве книги Булгакова и Акунина российского издательства. Говоря, что разговоры о запрете — «наглая, циничная и опасная ложь».

Так президент подвел тему к запрету телеканалов.

«Мог ли кто-то представить, что я, человек, проработавший 20 лет на телевидении, введу решение против трех телеканалов?.. Если при всем этом я принял такое решение, значит, были весомые, железобетонные причины», — объяснил президент. Не уточнив, какие причины.

Но намекнул на то, что подсанкционный депутат Козак поддерживал связи с неподконтрольными территориями. Но фамилии его не произнес, заявляя о неких «людях». «Значит, страна будет с ними бороться. И это тоже норм».

При этом Зеленский сказал, что данные СБУ о причинах, в силу секретности, не могут быть оглашены.

«Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые вас зомбировали. Говоря, что власть забрала у них землю. Говоря, что власть устроила тарифный геноцид», — объяснил президент.

Он напомнил, что решение о запрете каналов поддержано США и Евросоюзом.

Далее Зеленский начал полемизировать с Порошенко, который говорил, что это он первым пытался ввести эти санкции. Президент поинтересовался, почему он этого не сделал.



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