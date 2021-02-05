Фильм Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина» в Геленджике посмотрели около 32 миллионов россиян, рассказал в эфире Дождя директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Он отметил, что отношение к фильму, как и другим материалам о коррупции, неоднозначное.

«У некоторых он вызывает возмущение и представление о фантастических масштабах клептократии высшего руководства страны, у кого-то — попсовый интерес к жизни „небожителя“, а у кого-то — любопытство, связанное с интересом к жизни политиков. При этом есть выраженное раздражение и отвращение, ирония к этой жалкой роскоши, огражденной забором секретности и суперохраны», — рассказал Гудков об эмоциях, которые высказали опрошенные после просмотра фильма.

По его словам, среди людей, которые получают информацию из интернета — молодежи, специалистов и предпринимателей — растут «антипутинские настроения».

При этом глава «Левада-центра» отметил, что с рейтингом Владимира Путина «мало что происходит», и на него фильм повлиял слабо, как и предыдущие антикоррупционные расследования. «Эта информация накладывается на представления о тотальной коррумпированности российского государства», — объяснил он, отметив, что 75-80% опрошенных считают такие расследования свидетельством «хронического аморализма российского государства», но не новостью.

Ранее сегодня «Левада-центр» сообщил, что рейтинг Владимира Путина опустился до 29% — в октябре он составлял 34%. При этом Алексей Навальный впервые обогнал по уровню доверия лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Его рейтинг среди россиян составил 5%.

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