В Кремле считают абсолютно неприемлемым санкционное давление на Россию со стороны США, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его комментарий приводит РИА Новости в четверг, 4 февраля.

«Мы видим, скажем так, постоянные такие санкционные рефлексы у американских законодателей. Вы знаете, что мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношения», — сказал он.

Песков добавил, что сложившаяся ситуация не является поводом для экстренной реакции президента Владимира Путина.

Ранее в четверг группа сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за «злонамеренной деятельности» в отношении Алексея Навального.

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