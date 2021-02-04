Правительство Армении на заседании в четверг приняло программу по восстановлению экономики.

Как заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, в программе будет уделено внимание восстановлению и развитию сельского хозяйства, а также строительства.

Кроме того, будут продолжены программы по льготному кредитованию бизнеса в рамках борьбы с последствиями коронавируса.

Авинян добавил, что кабмин поддержит реализацию крупных инвестиционных проектов.

В частности, правительство намерено поддержать строительство элитных жилых комплексов в центре Еревана (район 33, на улице Фирдоуси, районы «Конд» и «Старый Ереван»), где будут жить люди с высокими доходами. Не уточняется, каким образом это строительство поможет благосостоянию остальных граждан (кроме временной работы для строителей).

В сельском хозяйстве предлагается увеличить посевы культур с высокой стоимостью, включая коноплю, из которой можно получать ценное масло, а также пеньку, нужную в текстиле, производстве биопластика и ряде других отраслей. В мировой индустрии в основном используются виды конопли с низким содержанием психоактивных веществ, передает Спутник-Армения.

Minval.az