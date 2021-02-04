Великобритания и Канада поддержали применение властями Украины санкций в отношении народного депутата Тараса Козака и трех телеканалов. Об этом сообщили посольства этих государств в Украине в четверг, 4 февраля.

«Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией, которая наносит реальный ущерб Украине. Я также приветствую его заверения в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в Украине», – написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Twitter.

В свою очередь Канада признает, «что вызовы, с которыми сталкивается Украина в этой гибридной войне, были ей навязаны».

«Мы поддерживаем применение Украиной легальных механизмов для сохранения суверенитета, сохраняя свободу прессы», – заявило канадское посольство.

Minval.az