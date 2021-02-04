Траты на поддержку СМИ из федерального бюджета станут поводом для исследования Счетной палаты РФ. Об этом говорится в перечне контрольных мероприятий, запланированных на 2021 год. Документ опубликован на сайте ведомства, пишет «Лента.ру».

Проверки коснутся ВГТРК, Общественного телевидения России (ОТР) и «Российской газеты». Крупнейшим из них остается первый холдинг, в состав которого входит множество телеканалов и радиостанций, в том числе телеканал «Россия». Одним из главных его проектов является общественно-политическое шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Раздел обозначен как «Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года». Помимо СМИ, аудиторы изучат расходы на Роспечать и использование телецентра «Останкино».

В общей сложности ведомство готовит более 400 проверок. Часть затронет реализацию национальных проектов на федеральном и региональном уровнях. Аудиторы придут и в банки с госучастием, итогом работы может стать их продажа.

Minval.az