Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров озвучил позицию региона в отношении Алексея Навального и обрушился с оскорблениями в адрес студента МГУ Саида-Мухаммада Джумаева, оказавшего сопротивление силовикам во время митинга в поддержку оппозиционера 23 января.

Речь главы Чечни транслировали в новостях местного телевидения ЧГТРК «Грозный».

Как заявил Кадыров, в Чечне «никто не поддерживает» Навального, поскольку «он приветствует однополые браки». Также глава региона обратил внимание на резонанс, вызванный дракой чеченца Саида-Мухаммада Джумаева с омоновцем на митинге 23 января. «Средства массовой информации в заголовках намеренно указывали национальность Джумаева, что недопустимо», – считает Кадыров.

Чиновник назвал Джумаева в своем выступлении «козлом», «трусливым шакалом», а также обращался к нему в женском роде.

Уничижительные высказывания были сделаны на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу 3 февраля в Грозном.

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