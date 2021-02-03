Если у главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля есть желание встретиться с Алексеем Навальным в Москве, пусть организаторы визита дипломата сами это желание реализуют и обращаются в соответствующие службы.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель намерен посетить Москву 4-6 февраля. Во внешнеполитической службе ЕС сообщали, что Боррель «хотел бы встретиться с Навальным, если будет такая возможность».

«Вопрос к Боррелю и к тому, кто организовывает его визит. Пусть они каким-то образом там сами выходят на соответствующие службы, договариваются. Я не в курсе этих намерений, это его желание, пусть они как-то сами его реализуют», — сказала она в эфире телеканала «Дождь», отвечая на вопрос о том, насколько возможна личная встреча Борреля с Навальным.

Minval.az