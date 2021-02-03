Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале проверки боеготовности подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Донбассе.

Сообщение об этом появилось на сайте офиса главы государства.

Отмечается, что внеплановая инспекция направлена на выявление факторов, негативно влияющих на боеспособность армии. К ней привлечены представители президентского офиса, Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и министерства обороны страны.

Инспекторы намерены оценить прежде всего состояние полевых органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, а также подразделений обеспечения. По итогам проверки Зеленскому будет представлен доклад, включающий предложения по наращиваю боевого потенциала армии. Сроки ее завершения пока неизвестны.

Ранее украинский генерал Сергей Кривонос, уволенный президентом Владимиром Зеленским с поста заместителя секретаря СНБО, заявил о падении морального духа в армии. Он пояснил, что солдаты на фронте не понимают решения политиков, а из армии наблюдается усиленный отток специалистов.

Minval.az