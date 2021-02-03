Верховный суд России одобрил взыскание в пользу ООО «Московский школьник» 88 миллионов рублей с Фонда борьбы с коррупцией, его учредителя Алексея Навального и юриста Любови Соболь, сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

В документе говорится, что жалоба ответчиков, просивших передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра, была отклонена. Суды, как утверждается, «детально исследовали юридически значимые обстоятельства спора» и всесторонне изучили возражения и объяснения сторон, а также рассмотрели представленные доказательства.

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