Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видео, демонстрирующее насилие против митингующих на Западе, сообщает ТАСС.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видео, демонстрирующее насилие против митингующих на Западе, сообщает ТАСС.
Дата: 2021/02/03 17:46
Раздел: Бывший СССР
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