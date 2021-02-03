В ночь на 3 февраля неизвестные взломали сайт екатеринбургского «Четвертого канала». Об этом изданию 66.ru рассказала управляющая каналом Элеонора Расулова.

При открытии главной страницы сайта «Четвертого канала», пользователей перенаправляло на расследование Фонда борьбы с коррупцией о «дворце Путина».

«Его взломали. Мы это заметили ближе к полуночи. Разбираемся, работаем над этим», — рассказала Расулова. Она добавила, что проблему решают технические специалисты. Некоторое время сайт городского канала был недоступен, а затем заработал в прежнем виде.

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