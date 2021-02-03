В одном из исторических и центральных районов Стамбула в районе Сарыйер состоялось открытие улицы «Азербайджан».

В мероприятии приняли участие генконсул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, председатель муниципалитета района Сарыйер Шюкрю Гендж, глава стамбульского муниципалитета Беюкшехер, интеллигенция и представители общественности, передает Репорт.

Гости сделали памятное фото у плаката «Добро пожаловать на улицу Азербайджан!», установленного на въезде на улицу, украшенную флагами Азербайджана и Турции.

Н.Мустафаева сказала, что название улицы Джендере в районе Сарыйер 13 июня минувшего года была заменена на «Азербайджан» по инициативе генконсульства и по решению меджлиса муниципалитета района Сарыйер: «Это решение – еще одно наглядное свидетельство усиления братских уз между двумя странами, которые в течение всей истории были опорой друг для друга».

Ш.Гендж подчеркнул, что гордится тем, что подписал решение, увековечивающее слово «Азербайджан» на самой длинной, широкой и исторической улице Стамбула, которую ежегодно посещают тысячи туристов: «Улица «Азербайджан» и впредь будет демонстрировать миру нерушимость нашей дружбы, братства».

Отметим, что парк, названный в честь общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, в котором установлен его памятник, находится также на территории муниципалитета района Сарыйер. По инициативе генконсульства Азербайджана в Стамбуле даты рождения и смерти общенационального лидера включены в календарь протокольных мероприятий муниципалитета района Сарыйер.

Minval.az