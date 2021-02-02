Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Москвы Николай Зуев заявил, что Алексея Навального, вероятно, после вступления решения суда в силу этапируют в одну из колоний Центрального федерального округа. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального должны этапировать в какой-либо ближайший регион, то есть в одну из колоний Центрального федерального округа РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Зуев, Навальный может остаться отбывать наказание в хозотряде при СИЗО в Москве, но это маловероятно.

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