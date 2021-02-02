«Эксплуатация имеющихся в Кельбаджаре месторождений является приоритетным вопросом».

Об этом на «Экспертном часе» заявил глава Службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Али Алиев.

Он отметил, что первый этап уже начался.

«Начался первый этап мониторинга и диагностики всех обнаруженных в Кельбаджаре месторождений, в краткосрочной перспективе мы должны провести диагностику этих месторождений. После этого в перспективе планируем эксплуатацию этих месторождений с учетом их эффективности и важности. Параллельно планируем провести поисково-разведывательные работы в многочисленных зонах руд и минералов в Кельбаджаре».

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