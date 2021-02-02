За прошлый год российский паспорт получили более 30,5 тыс граждан Армении. Такие данные содержатся в отчете «Отдельные показатели миграционной ситуации в РФ за январь — декабрь 2020 года с распределением по странам и регионам», опубликованном на сайте МВД.

Согласно документу, гражданами РФ стали 30538 граждан Республики Армения, по этому показателю Армения лидирует среди стран Южного Кавказа.

Паспорт РФ был также выдан 21853 гражданам Азербайджана и 3722 гражданам Грузии. Гражданами РФ стали 187 жителей оккупированных Абхазии и Южной Осетии, 187 и 76 соответственно, передает «Вестник Кавказа».

В общей сложности в минувшем году российское гражданство получили 656347 человек.

Minval.az