3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть северо-восточный ветер.

Как сообщили АПА в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку — ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность — ночью 75-85%, днем 55-65%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 1-6 градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 5-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

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