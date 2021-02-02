Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сказал, что президент не следит за ходом суда по делу Алексея Навального.

«Путин не следит за ходом процесса. Он готовится к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал сообщения о машинах с дипломатическими номерами, которые заметили у суда. Он отметил, что дипломаты вольны действовать в рамках Венской конвенции, но не должны вмешиваться и допускать действия, «которые бы ассоциировались с попыткой давления на независимый суд».

По словам Пескова, 4 февраля министр иностранных дел Сергей Лавров встретится с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. «Лавров готов обсуждать с ним ситуацию с обитателем московского СИЗО. Наш министр даст не менее жесткий ответ на жесткий месседж. Эта тема, где мы не готовы прислушиваться к каким-либо заявлениям», — заявил Песков.

Он отметил, что если Боррель захочет встретиться с Навальным, эту просьбу перенаправят следователям, которые дадут ему ответ.

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