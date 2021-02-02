Министр иностранных дел Швеции Анн Линде перед переговорами в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым рассказала ему, как однажды пролила на Алексея Навального кофе.

Линде прибыла с визитом в Москву. Она сообщила, что намерена обсудить с Лавровым ситуацию вокруг Алексея Навального, его арест и несогласованные акции в прошедшие выходные.

«Я председательствовала в его (Навального — ред.) центре, я много раз его встречала и даже пролила на него кофе», — рассказала Линде.

Лавров в ответ назвал шведского министра «опасной женщиной», сообщила в своём Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Minval.az