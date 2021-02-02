Стала известна дата проведения слушаний по коронавирусу в Милли Меджлисе.

Вопрос включен в повестку дня совместного заседания комитетов парламента по здравоохранению и экономической политике, промышленности и предпринимательству, которое состоится 4 февраля 2021 года.

Отметим, совместное слушание в формате видеоконференции «О текущей ситуации в стране в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), вакцинации и других принимаемых мерах» было включено в план законодательной работы Комитета по здравоохранению весенней сессии 2021 года.

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