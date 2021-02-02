Очередная группа граждан России вернулась на родину из Азербайджана через международный таможенный пункт пропуска в Дагестане. Специальный коридор на закрытой из-за пандемии коронавируса госгранице был организован для 272 человек, сообщили в пресс-службе министерства по национальной политике и делам религий региона.

Среди прибывших есть жители Дагестана, которые направлены на двухнедельную самоизоляцию по месту жительства. Однако большинство вернувшихся — жители других регионов России, они направлены на обсервацию в санатории и базы отдыха в Махачкале. После 14-дневнего карантина их обследуют повторно.

Напомним, ранее Азербайджан закрыл сухопутную границу с Россией для перехода граждан до 1 марта 2021 года.

Minval.az