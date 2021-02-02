«Впечатления – конечно, я переживаю те же чувства, что и все граждане Азербайджана, может больше, потому что я уже лично побывал на этих землях. Сейчас в телевизионных репортажах периодически показывают эти разрушенные, опустошенные территории. Но, конечно, когда воочию видишь это, картина совершенно иная. Это еще раз показывает, с каким злом мы вели борьбу. Проармянские, антиазербайджанские, исламофобские круги, пытающиеся сегодня бросить тень на нашу справедливую борьбу, должны знать, что презренная Армения, оккупировав, захватив наши земли, разрушила всю нашу инфраструктуру».

Об этом после ознакомления с условиями, созданными в новом здании центральной больницы Абшеронского района, в интервью Азербайджанскому телевидению заявил президент Ильхам Алиев.

«Я побывал в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Губадлинском, Зангиланском районах, в городе Шуша. Город Агдам полностью разрушен. Нет ни одного уцелевшего здания. Осталась лишь полуразрушенная мечеть, которую армяне осквернили. В Физули нет ни одного здания, только трех-четырехэтажное здание воинской части. На въезде в Джебраил есть воинская часть, города нет. В Губадлы и Зангилане осталось несколько домов, причем в полуразрушенном состоянии. Они использовали эти дома в качестве отдела полиции, а значит, как военную базу. В селах вдоль дороги нет ни одного уцелевшего здания. Все здания в селах разрушены, разграблены. Эта картина сегодня демонстрируется и должна демонстрироваться всему миру. На протяжении многих лет руководство Армении и его покровители скрывали это. Словно ничего такого нет. Это скрывали и представители международных организаций в данных регионах. Этот грабеж, вандализм, враждебность должны привлечь внимание всего мира. Именно поэтому мы приглашаем туда журналистов, представителей дипломатического корпуса. Надо приглашать больше, чтобы все видели. Мы не только восстановили нашу территориальную целостность, но и уничтожили армянский фашизм, армянский вандализм. Хотя мы и не полностью спасли наш регион от фашистской идеологии, но уничтожили значительную ее часть. Поэтому наша славная Победа имеет огромное значение для региона и всего мира», — сказал Ильхам Алиев.

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