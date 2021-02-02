«Я спрашивал себя, почему они сделали это? Честно говоря, по сей день не могу найти ответа на этот вопрос».

Об этом после ознакомления с условиями в новом здании центральной больницы Абшеронского района, в интервью Азербайджанскому телевидению заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопрос в связи с последними поездками на освобожденные территории.

«Одна из причин заключается в том, что они считали, что в таком случае, если все дома будут разрушены, азербайджанцы не вернутся на эти земли. Потому что они не думали, что после этой трагедии мы сможем встать на ноги, укрепиться, сможем, рационально используя богатые природные ресурсы, развивать нашу страну, восстановить эти земли, территории. Они считали, что мы никогда не вернемся туда. Это – первая причина. Вторая причина, — а может и первая, — вражда, которую они вынашивают в своем сердце против нас. В советское время мы не знали, не чувствовали этого. Я хорошо помню те годы. В Азербайджане жили тысячи армян. Наше отношение к ним было очень хорошим. Они тоже вели себя здесь как нормальные члены общества. Ни о какой неприязни, враждебности не могло быть и речи. Как же случилось, что в 1992-93-х годах они проявили такую жестокость против нас? Ходжалинский геноцид, другие военные операции, приведшие к убийству невинных людей, такая жестокость в отношении мирного населения. Значит, в их душе всегда были эти семена вражды. Сегодня Азербайджан сломал им хребет, уничтожил их армию, их идеологию, идеологические основы, которые они культивировали годами, десятилетиями. Конечно, понятно, как они сегодня относятся к нам. Но что плохого мы сделали в то время? Мы не сделали ничего плохого. Сколько ненависти, вражды должны быть в сердце человека, чтобы расстрелять бюсты Бюльбюля, Натаван, Узеира Гаджибейли. Причем в отношении кого? Народа, который дал тебе здесь место. Ты поселился здесь. Был переселен на чужую для тебя землю, в Карабах, переселен из Анатолии, Ирана, азербайджанский народ раскрыл для тебя свои объятия, накормил тебя. Вместо спасибо ты разрушил в 1992-93-х годах все здания, мечети, осквернил их. Эти кадры есть в интернете — военный преступник Кочарян, приехавший в этот раз в Карабах во время Карабахской войны и бежавший оттуда, как мышь, стоял перед агдамской мечетью, и оскорбительные выражения на стене агдамской мечети. Вот, кто он такой. Он жил этими чувствами. Мы сломали им хребет, уничтожили их.

Считаю, что современный мир не видел второго такого зверства. Сожгли, убили безоружных людей, сожгли детей. Разрушили все здания, наши мечети. Армянский фашизм – это самая жестокая, самая опасная, ненавистная, уродливая идеология, и мы ее уничтожили. Считаю, что с годами мир лучше осознает наши исторические заслуги. В том числе настанет время, когда армянский народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды. Надеюсь, что они будут спасены. Иначе будущее Армении как государства окажется под большим вопросом», — отметил президент.

Minval.az