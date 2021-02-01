Министерство здравоохранения Армении одобрило российский препарат от коронавируса Спутник V на территории страны, сообщается на сайте препарата.

Сегодня мы объявляем об одобрении препарата министерством здравоохранения Армении, благодаря которому в стране начнется вакцинация граждан с использованием одной из лучших в мире вакцин против коронавируса», — заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Препарат одобрен приказом Минздрава на основании данных III фазы клинических испытаний в России без проведения дополнительных испытаний в Армении, отмечается на сайте российской вакцины.

Minval.az