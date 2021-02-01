Вопросы обеспечения безопасности Армении обсудили в ходе телефонного разговора в понедельник министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян.

«По инициативе российской стороны 1 февраля состоялся телефонный разговор министров обороны Армении и России. Стороны обсудили результаты состоявшихся на прошлой неделе штабных переговоров по армяно-российскому военному сотрудничеству, а также процесс решения вопросов безопасности Армении в поствоенный период», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Сообщается, что Арутюнян и Шойгу обсудили региональные вопросы.

Minval.az