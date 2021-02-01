В Армении будет действовать вооруженная группа соросовцев из 700 человек. Об этом пишет Politik.am.

«Мы уже писали о том, что объявлен набор 770 граждан для работы в создаваемой Патрульной службе в рамках реформы полиции. В одной из наших предыдущих публикаций мы уже отметили, что автором данных реформ является Фонд Сороса в Армении.

Этот процесс от начала до конца координировал соросовец Даниел Ионнисян. Соросовцы держали под своим полным контролем данный процесс. Накануне соросовец Даниел Ионнисян оповестил на своей странице в Фейсбуке, что процесс завершен: «Около 700 обучающихся, избранных с привлечением гражданского общества и мировой общественности, пройдут наисерьезнейший курс продолжительностью в 5 месяцев и выйдут на улицы Еревана (пока что Еревана), чтобы защищать закон, справедливость, и, тем самым, сформируют новое отношение общества к государству.

Уверяю вас в том, что почти все являются яркими людьми. Вы полюбите их, когда с июня увидите их на улицах Еревана вместо Патрульной Службы и Дорожной Полиции», — написал Ионнисян. Соросовец своей публикацией еще раз подтверждает нашу обеспокоенность по поводу того, что Республика Армения практически не имеет отношения к набору сотрудников ПС и их обучению. Данный факт заставляет задуматься с точки зрения безопасности Республики Армения.

Еще неизвестно, как был осуществлен набор людей, кто они, и почему всем процессом набора руководили соросовцы? И если исходить из того, какие цели преследует деятельность соросовцев и ее последствий в других странах, то можно предположить, что в Армении теперь будет действовать вооруженная группа соросовцев из 700 человек», — сообщает издание.

Minval.az