«Мы участвуем в проекте по разминированию освобожденных территорий Азербайджана. Я лично принимал участие в обезвреживании как противопехотных, так и противотанковых мин в разных странах».

Об этом заявил представитель шотландской компании Дэвид Кларк.

Он сообщил, что операции по разминированию на территории Физулинского района начнутcя завтра.

Д.Кларк отметил, что они не участвуют в поиске мин, а только обезвреживают их: «Я уже проводил подобные операции в нескольких странах. Я принимал непосредственное участие в обезвреживании сотен противопехотных и противотанковых мин».

Д. Кларк сказал, что они будут в Азербайджане три месяца, и в этот период будут проводить тренинги для специалистов Азербайджана в этой сфере:

«За этот период от 6 до 8 специалистов по разминированию будут проходить обучение, после чего им будет выдан сертификат», — цитирует его АПА.

Minval.az