В сюжете «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» миллиардер Аркадий Ротенберг рассказал об ошибках при строительстве дворца в Геленджике, который Фонд борьбы с коррупцией называет «дворцом Путина». В расследовании ФБК также говорилось об ошибках проектировки, из-за которых дворец перестраивают.

«Есть много сложностей, которые остались по наследству. Изначально было много чего неправильно сделано, сейчас приходится переделывать», — сказал в сюжете Ротенберг. Таким образом он подтвердил слова Алексея Навального о том, что дворец ремонтируют. В сюжете телеграм-канала Mash утверждалось, что дворец находится «на нулевом этапе строительства».

Ротенберг назвал дворец «апарт-отелем» и заявил, что собирается открыть его к 2023 году. После этого в сюжете рассказывают о санатории «Ай-Петри» в Крыму, в который инвестирует Ротенберг, и горнолыжном курорте на Алтае, который называют проектом «посерьезнее, чем под Геленджиком». По словам корреспондента телеканала, Ротенберг заинтересовался гостиничным бизнесом после завершения работ по Крымскому мосту — он был окончательно открыт в декабре 2019 года.

Кроме того, в репортаже говорится, что расследование Навального — иностранная диверсия и «развод для лохов», а изображения для него ФБК взял из интернета. Текст якобы изначально был написан на иностранном языке, поэтому там появился «склад грязи». «Медуза» писала, что это специальное помещение для хранения лечебной грязи, а не прихожая, как утверждает федеральный канал.

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